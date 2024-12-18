شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-12-2024.. تراجع 80 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالتعاملات الصباحية بحوالي 80 جنيهًا، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30304 جنيهات وقت نشر هذه السطور بدون إضافة المصنعية.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.