شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: طرح 2974 قطعة أرض سكنية بـ13 مدينة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بشرى سارة للمصريين بالخارج، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 2974 قطعة أرض سكنية بـ13 مدينة جديدة بالمرحلة العاشرة "أراضي" بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وذلك استمرارا لجهود الوزارة لطرح الأراضى والوحدات السكنية لأهالينا بالخارج ضمن مشروع "بيت الوطن".

وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليتضمن 2974 قطعة أرض بمواقع متميزة بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – السادات – 15 مايو – دمياط الجديدة – العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة).

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيراً إلى أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاحاً كبيراً، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى عام 2012، حيث شمل المشروع طرح آلاف الأراضى والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.