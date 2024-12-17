شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-12-2024 فى البنوك المصرية نهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024، أمام الجنيه المصرى بـ البنوك العاملة فى مصر، حيث سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 53.29 جنيه للشراء، و53.40 جنيه للبيع، وسعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 53.21 جنيه للشراء، و53.51 جنيه للبيع، وسعر اليورو فى بنك مصر 53.20 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع، وسعر اليورو فى البنك التجارى الدولى 53.22 جنيه للشراء، و53.53 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصري

53.29 جنيه للشراء.

53.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري

53.21 جنيه للشراء.

53.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

53.20 جنيه للشراء.

53.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

53.18 جنيه للشراء.

53.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

53.22 جنيه للشراء.

53.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

53.26 جنيه للشراء.

53.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

53.21 جنيه للشراء.

53.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

53.22 جنيه للشراء.

53.52 جنيه للبيع