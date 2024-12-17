شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الثلاثاء على رأسها السيارات بنسبة 3.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.9%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، وقفزت قطاعات التجارة والموزعون، ومواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، وهبط قطاعا البنوك والموارد الأساسية بنسبة 1.2%، وانخفضت قطاعات السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.5%، على الترتيب، ونزل قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 13 مليار جنيه عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.2 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.08% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.95%، والعرب على 5.97%، واستحوذت المؤسسات على 24.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 111.3 مليون جنيه، 49.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 2.7 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، 68.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 30601 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 37810 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13449 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 8581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، فيما زاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3185 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1849 نقطة.