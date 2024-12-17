شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتلقى طلب قيد أسهم شركة هيدجستون للاستثمار بسوق الشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية، عن تلقى طلب قيد أسهم شركة هيدجستون للاستثمار، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجارى استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس مال المصدر والمراد قيده 25 مليون جنيه بعدد أسهم 250 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم الواحد.

وارتفعت إجمالى قيمة إصدارات الأوراق المالية فى السوق الأولى لتبلغ 148.9 مليار جنيه خلال الربع الثانى (أبريل-يونيو) من عام 2024 مقارنة بـ119.1 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل نمو 25%.

وأرجع التقرير سبب الارتفاع إلى الزيادة فى قيمة إصدارات أسهم زيادة رؤوس الأموال التى ارتفعت بمقدار 101.4 مليار جنيه، وذلك نتيجة صدور تعديلات قواعد القيد لتيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال لدى الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة فى إتمام الزيادة وفقًا لبرنامج زمنى، وإتاحة الزيادة على شرائح بحد أقصى رأس المال المصدر، بالإضافة إلى تنظيم التصرف فى أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية، كما ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 8.5% مسجلًا 11.2 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023.

وبحسب التقرير، ارتفع المؤشر الرئيسى "EGX30" للبورصة من 17665.29 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 27766.27 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 57.18%، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" من 3535.71 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 6194.17 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 75.19%، وقفز مؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" من 5242.31 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 8985.15 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 71.40%، ونما مؤشر تميز من 5361.91 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 6558.19 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 22.31%.