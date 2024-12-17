شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إعمار" يصل لأعلى مستوى منذ 2008 بعد قرار توزيع 8.8 مليار درهم للمساهمين والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سهم شركة إعمار العقارية، بسوق دبي المالي، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بنسبة 15% ليغلق عند مستوى 12.65 درهم، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2008، وبلغت قيمة التداول على السهم 1.3 مليار درهم، مستحوذًا على 60% من تداولات سوق دبي.

جاء هذا الصعود القوي، بعدما وافق مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، برئاسة رجل الأعمال محمد العبار، على توزيع أرباح بنسبة 100% من رأسمال الشركة عن العام الحالي وعن الأعوام القليلة المقبلة، بقيمة 8.8 مليار درهم.

وتعتبر هذه التوزيعات ضعف توزيعات الشركة للعام الماضي البالغة 50 فلسا لكل سهم بقيمة 4.4 مليار درهم، وأربعة أضعاف توزيعات العام 2022.

كما وافق مجلس الإدارة على موازنة الشركة للعام المقبل وتعيين مدقق حسابات خارجي للشركة عن العام 2025.

هذا ويتوقع خبراء السوق المالية إن الملاءة المالية لشركة "إعمار العقارية" ستمكنها من الاستمرار في تنفيذ خططها التوسعية. مدعومة بثقة المستثمرين فيها خاصة بعد الإعلان عن التوزيعات الجديدة، لشركة "إعمار العقارية" التي تعكس القوة المالية للشركة.