شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعلن تطلع القطاع لتوسعة التعاون مع الكيانات اليابانية بالمجال والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السفير اليابانى بالقاهرة فوميو إيواى والوفد المرافق بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات وشركات البلدين فى مجالات البترول والغاز والتعدين وكفاءة الطاقة والطاقة الخضراء.

وخلال اللقاء أكد بدوى أن العلاقات بين مصر واليابان تاريخية حيث تتمتعان بشراكة إستراتيجية متميزة فى العديد من المجالات وخاصة فى التنمية الاقتصادية والثقافية ودعم تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى تطلع قطاع البترول لتوسعة التعاون مع الكيانات اليابانية فى البترول والغاز والتعدين وكفاءة الطاقة فى ظل تمتع قطاعى البترول والتعدين بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأضاف الوزير، أن التزام شركات البترول والغاز العالمية بعملياتها فى مصر رغم التحديات يظهر مدى جاذبية الفرص الاستثمارية بقطاع البترول، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية بهدف زيادة الإنتاج والاستمرار فى توفير احتياجات السوق المحلى وتخفيف الفاتورة الإستيرادية، وأكد بدوى على تقديره للتعاون المثمر والناجح بين قطاع البترول ومؤسسة الجايكا اليابانية فى مشروع مركز التميز لكفاءة الطاقة والعمل على ترسيخ هذه الثقافة لما لها من دور هام فى خفض الاستهلاك والتكاليف.



كما أكد الوزير، أن الحكومة المصرية تعمل فى توافق تام على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر وأن هناك تعاون وثيق بين وزارتى البترول والكهرباء فى تنفيذ استراتيجية الطاقة فى مصر وتنويع مزيج الطاقة بما يسمح بتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة ونشاط التصدير ما يوفر موارد مالية إضافية لمصر من العملة الصعبة.



ومن جانبه أكد السفير اليابانى، على عمق الشراكة بين البلدين فى مختلف المجلات، مشيرًا إلى اعتزازه بتقدير الرئيس السيسى لمنظومة التعليم اليابانية، ولفت إلى أن الشركات اليابانية تسعى للاستثمار فى الطاقات الخضراء وخاصة الهيدروجين فى مصر، كما أشار إلى أن المرحلة الثانية من التعاون بين قطاع البترول والجانب اليابانى فى كفاءة الطاقة ستشهد تنظيم برامج تدريبية عملية فى اليابان للمتدربين فى مركز التميز لكفاءة الطاقة.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين لبحث سبل تعميق التعاون وتبادل الخبرات بين قطاع البترول والمؤسسات اليابانية فى مختلف المجالات.