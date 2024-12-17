شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 17- 12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:47 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 17-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.87جنيه للشراء. 14.94جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.98جنيه للشراء. 13.94جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.99جنيه للشراء. 13.96جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.97جنيه للشراء. 13.94جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 13.07جنيه للشراء. 13.95جنيه للبيع.



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