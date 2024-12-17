شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024.. عيار 21 يتراجع في التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 21 بالتعاملات المسائية الثلاثاء 17-12-2024، حيث تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 10 جنيهات بتعاملات اليوم، وقد يتغير سعر الذهب على مدار تعاملات اليوم، ليصبح إجمالي التراجع 25 جنيهاً.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-12-2024

عيار 24 يسجل 4325 جنيها.

عيار 21 يسجل 3785 جنيها.

عيار 18 يسجل 3245 جنيها.

الجنيه الذهب 30280 جنيها.

حركة البورصة العالمية

تقوم الأسواق المالية العالمية حالياً بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع، لذا فإن التركيز سيكون تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، وهل سيكون هذا الخفض هو الأخير حالياً ويقدم البنك على فترة من تثبيت الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التي قد تتزايد مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.