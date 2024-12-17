شكرا لقرائتكم خبر "سال" تعزز مستقبل الخدمات اللوجستية في المملكة بتوقيع شراكات هامة في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت شركة سال للخدمات اللوجستية مكانتها البارزة كرائد لوجستي وطني في القطاع، من خلال نجاحها في توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية أثناء مشاركتها كراعي لوجستي لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الذي عقد بالرياض.

وتتماشى هذه الشراكات المهمة مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً يهتم بالابتكار والاستدامة.

ومن بين الشراكات الهامة التي تمت خلال المؤتمر، وقعت سال اتفاقية مع تجمع مطارات الثاني وهيئة تطوير منطقة حائل لتوسع الخدمات اللوجستية في منطقة حائل.

وتهدف هذه الشراكة إلى تنمية وتعزيز القطاع اللوجستي في منطقة حائل عبر مطار حائل الدولي، وتنمية الصادرات والواردات الإقليمية، واستكشاف حلول مبتكرة لتحسين جودة أداء الخدمات اللوجستية.

وتؤكد هذه الشراكة التزام شركة سال وحرصها الدائم على دعم النمو في المناطق الحيوية في المملكة.

وفي إطار تعزيز قدراتها التقنية، وقعت شركة سال أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة عِلم لتعزيز أحدث التقنيات الرقمية المتطورة والمصممة خصيصاً لتحسين تجربة العملاء، وستعمل الاتفاقية على رفع كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم عمليات سال التشغيلية، بالاضافة لأنظمة جدولة الشاحنات، ومنصات الدفع الآمنة، بالإضافة إلى التكامل مع المنصات الوطنية الأخرى مثل منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمنصة الإلكترونية لخدمات وزارة الداخلية (أبشر).

وتسلط هذه الشراكة الضوء على النهج المبتكر الذي تتبعه شركة سال في تبنّي أفضل التقنيات المبتكرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

في حديثه بمناسبة هذا الإعلان، صرح الأستاذ عمر بن طلال حريري، الرئيس التنفيذي لشركة سال للخدمات اللوجستية، قائلاً: "توقيع هذه الشراكات هو خطوة مهمة تعزز من تكامل جهود سال في جميع مناطق المملكة، حيث أن الشراكة مع شركة تجمع مطارات الثاني وهيئة تطوير حائل وشركة عِلم تؤكد التزامنا بدعم وتمكين قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، ونتطلع إلى بناء مستقبل يؤكد ريادة المملكة في هذا القطاع."

ويُمثل مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية منصة هامة لشركة سال للخدمات اللوجستية لتسليط الضوء على هذه الشراكات التحويلية، وإبراز دورها الرائد كقوة دافعة بفاعلية لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.

ومن خلال هذه المبادرات الاستراتيجية، ستواصل سال دورها البارز في تمهيد الطريق لإنشاء منظومة لوجستية متطورة وأكثر ترابطاً وديناميكية في المملكة العربية السعودية.