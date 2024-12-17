شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 17-12-2025 .. استقرار السعر لدى الموزعين والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 17-12-2024، في الأسواق ولدى الموزعين فى ظل كثرة المعروض.. ووفق سعر هذا الشهر حيث تراوح سعر الاسمنت الرمادى ما بين 2500 الي 2600 جنيه للطن أرض المصنع.

ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.

ويتم استخراج الحجر الجيري والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات في أو عن طريق سير ناقل ، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالي 5-7 سم ثم يتم نقل كل من المواد الخام بشكل منفصل إلى الصوامع، حيث سيتم أضافتها في وقت لاحق بكميات محددة وفقا لنوع الاسمنت الذي يتم إنتاجه ويتم الطحن في الطاحونة الأفقية ذات الكرات الصلبة , حيث يتم رفع المواد الخام ) الحجر الجيري – والطفلة – مواد التصحيح ( عن طريق ناقلات حديدية ذات أحجام مختلفة صعودا إلى الغرفة الرئيسية بالطاحونة ثم تقوم أفران دوارة ضخمة بدور مهم، حيث تصل درجة الحرارة في داخل هذه الأفران إلى 1400 درجة مئوية، تقوم بتحويل المواد الخام إلى حبيبات صغيرة رمادية غامقة اللون حجمها 3-4 سم في القطر تقريبا تسمى "الكلينكر ويتم طحن الكلنكر داخل طواحين أفقية ذات كرات صلبة مختلفة الحجم وتقليبها بغرفتي الطاحونة، مع إضافته الجبس لإطالة زمن الشك للأسمنت.



