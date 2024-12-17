شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القطع الأثرية التي تم اختيارها لتكون القطع المميزة لشهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، لتسليط الضوء على القطع المميزة بها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم اختيار القطع الخاصة بشهر ديسمبر لعرضها في مكان مميز بكل متحف.



احد المقتنيات



تمثال



جانب من الاثار



قطعة اثرية



يأتي هذا التقليد في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، وحضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على اهتمام الحضارة المصرية على مر العصور بالعلم والمعرفة والثقافة، وذلك احتفالا بعيد العِلم الموافق 21 ديسمبر من كل عام، والذي تم اختياره بالتزامن مع افتتاح جامعة القاهرة في نفس اليوم عام 1908.

وتبرز القطع الأثرية المختارة ما تركه المصريون القدماء من سجلاً رائعاً في مجال الحضارة الإنسانية بشتى أشکالِها فقد قدس المصري القديم أصحاب العلم والفکر والمعرفة والثقافة عن إيمان ويقين، ورفعوا من شأنهم فى حياتهم الدنيوية والأبدية.

• متحف الفن الإسلامى بباب الخلق:

يعرض فرجار من النحاس باسم الشاه عباس الصفوى، ويرجع للقرن 17م.

• المتحف القبطي بمصر القديمة: يعرض لوح خشبي يستخدم في تعليم الكتابة، عليه كتابات وأعداد باللغة القبطية.

• متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب:

يعرض دواه للحبر مصنوعة من المعدن و تأخد شكل سمكة.

• متحف قصر محمد على بالمنيل:

يعرض ثلاث محابِرُ ومرملة من الصينى مزخرف بالزهور وأوراق وأفرع نباتية ومن أسفل البدن تلبيسة ولكل منهم غطاء ومقبض على صينية مزينة بزخارف المحابر.

• متحف الشرطة بالقلعة:

يعرض صنجة زجاجية مستديرة الشكل تحتوي على كتابات بالخط الكوفي، من العصر العباسي، مصنوعة من الزجاج الأخضر الشفاف، وهى أداة تستخدم للتحقق من وزن العملات المعدنية التي كانت متداولة في الأسواق، وتختم بخاتم من الدولة ليدل على أنها معتمدة رسميا.

• متحف المركبات الملكية ببولاق:

يعرض صورة من المينا الملونة للأميرة «فاطمة اسماعيل» وهي صاحبة الفضل في إنشاء جامعة القاهرة حيث تبرعت بجزء كبير من مجوهراتها وأراضيها لصالح إنشاء الجامعة.

• متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض منضدة من الخشب المطعم بالعاج والصدف، عليها منظر دائرة البروج الفلكية (زودياك).



• متحف ايمحتب بسقارة :

يعرض تمثال الكاتب بتاح شبسس، من الحجر الجيري الملون على هيئة قارئ، وكان يحمل عدة القاب منها القاضي، ومفتش أمناء السجلات، ومفتش كهنة الإله.

• متحف مطار القاهرة الدولى مبنى الركاب 2 :

يعرض تمثال من البرونز للمعبود الحكمة والكتابة والطب "جحوتي".

• متحف مطار القاهرة الدولى مبنى الركاب 3 :

يعرض تمثال من الحجر الجيري الملون، للكاتب بر- سن المشرف على السجلات الملكية والجبانة الملكية للملك خوفو، من عصر الدولة القديمة.

• المتحف اليونانى الروماني بالأسكندرية: يعرض تمثال من الرخام من العصر الروماني والذي يعد أحد أواخر المنحوتات الرومانية من مصر، يصور أحد المثقفين يرتدي العباءة اليونانية (الهيماتيون) رمزاً للثقافة اليونانية.

• متحف الإسكندرية القومي:

يعرض نيشان المعارف من الطبقة الأولى، وهوعبارة عن نجمة خماسية الأطراف من الذهب وبين كل طرف والآخر غصن زيتون مغطى بالمينا الزيتى بينهما هلال بثلاث نجوم من الفضة و أطراف النجمة منقوشة بالبارز على شكل زهرة اللوتس مغطى بالمينا الزرقاء والبيضاء والحمراء ويتوسط النجمة شمبر من الذهب بداخله قطعة من الذهب مكتوب عليها المعارف.

• متحف المجوهرات الملكية بالأسكندرية:

يعرض طقم مكتب من الفضة وحجر اللابيس لازولي من مقتنيات أسرة محمد على.

• متحف الإسماعيلية : يعرض ساعة شمسية من العصر اليوناني وهي من أقدم أدوات قياس الزمن عبر التاريخ وتعتمد بشكل كامل على ضوء الشمس لتحديد الوقت.



• متحف السويس القومي:

يعرض لوحة كاتب للمدعو "إكاو", فى الجزء العلوى يوجد دائرتان للحبر، الأولى بها بقايا لون أسود والثانية بها بقايا لون أحمر, وفى وسط اللوحة تجويف لوضع الفرش المستخدمة فى الكتابة, وفى نهاية اللوحة خرطوش الملك بيبى الأول .

• متحف تل بسطة بالزقازيق:

يعرض إحدى "مقلمة" من الرخام وكان يصنع بها تجويفان للألوان التى كانت تستخدم فى الكتابة.

• متحف ملوي بالمنيا:

يعرض تمثال مصنوع من العصر اليوناني الروماني لقرد البابون جالساً علي قاعدة خشبية ويرتدي تاج من البرونز.

• متحف التحنيط بالأقصر:

يعرض مومياء طائر ابو منجل ملفوفة بالكتان رمزاً للمعبود "تحوت" حامى الكتبة.

• متحف مطروح القومي: يعرض مجموعة من القارورات الزجاجية التى كانت تستخدم فى التجارب العلمية

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• متحف طنطا القومي:

يعرض تمثال مصنوع من البرونز للمهندس "إيمحتب" جالساً علي مقعد وممسك بيده لفافة من البردي ويوجد كتابات هيروغليفية علي الجزء الأمامي.

• متحف الأقصر للفن المصرى الحديث: يعرض تمثال من الجرانيت الأسود يصور منتوحتب علي هيئة كاتب يجلس متربعآ متهيئآ للكتابة يبسط بين يديه لفافة من البردي وعلي فخذه الأيسر المحبرة.

• متحف سوهاج القومي:

يعرض المتحف مجموعة من بطاقات أبيدوس العاجية من عصر بداية الأسرات، بكل منها ثقب نافذ في أحد أطرافها وعلى بعضها علامات باللون الأسود تمثل نقوش لطيور وحيوانات وعلامات مختلفة، وتعتبر هذه العلامات أول حروف أبجدية في العالم و باكورة الكتابة المصرية القديمة.



• متحف الوادى الجديد:

يعرض لوح من الخشب للتعليم، كتب عليه آيات من القرآن الكريم من العصر العثماني.



• متحف كفر الشيخ: يعرض تمثال لإيمحتب من البرونز جالسًا ويداه مرتكزتان على ساقيه وممسكتان بلفافة من البردي.

متحف شرم الشيخ : يعرض تمثال لمعبود الحكمة تحوت في هيئة أبى منجل جالساً مصنوع من البرونز والحجر الجيري.

• متحف الغردقة : يعرض تمثال من الجرانيت الأحمر من لدولة القديمة للكاتب المصرى رع حتب والذي كان مشرفاً على أمناء الأدارة الملكيين.