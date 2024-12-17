شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة لـ"الخليج 365": 15.3مليون سائح فى 2024 بزيادة 5% والان مع تفاصيل الخبر

قال شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة ”الخليج 365” أنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين الذين زاروا مصر فى عام 2024 إلى نحو 15.3 مليون سائح بزيادة نحو 5% مقارنة بالعام الماضى، متوقعا نسبة نمو 10% زيادة فى عدد السائحين خلال العام المقبل 2025 مع الوضع فى الاعتبار التوترات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة.

وأضاف وزير السياحة، خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA برئاسة المهندس خالد نصير، أنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق تطوير المناطق المحيطة بالمقاصد السياحية المصرية بالإضافة إلى منظومة النقل الجماعى الحديثة المتطورة مما يدعم قطاع السياحة وزيادة عدد السياح لمصر.

وأشار وزير السياحة، إلى إنه يتم تطوير منظومة عمل المطارات المصرية لتسهيل حركة تدفق السياح عبر تسهيل كل الإجراءات الخاصة بالسفر والوصول وتدفق الحركة السياحية وتحسين تجربة السائحين فى مصر منذ وصوله للمطار وخلال زيارته لكافة المناطق السياحية.

وحضر حشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.