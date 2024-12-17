استقرار أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، وسط ترقب لتوقعات البنك بشأن مسار أسعار الفائدة في 2025.

وشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا طفيفًا ليصل إلى 2653.43 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2671.00 دولارًا.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % لتبلغ 30.47 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.7 % ليصل إلى 929.05 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.3 % ليسجل 944.59 دولارًا.

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