“المركزي الروسي” يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 52 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 102.9125 روبل.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 31 كوبيكًا، ليبلغ 108.7016 روبلات, بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 15 كوبيكًا، ليصل إلى 13.8603 روبلًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط