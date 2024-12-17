الاقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

 

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 57ر62 نقطة، أو 16ر0% ، ليصل إلى 06ر39520 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

 

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 40ر0 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 73ر2738 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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