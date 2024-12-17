مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 58ر110 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 48ر43717 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 99ر22 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 08ر6074 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 17ر247 نقطة ، أو 2ر1% ، ليصل إلى 89ر20173 نقطة .

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