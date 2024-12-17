شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمع الطبية» توقع مذكرة تفاهم للتعاون في إنشاء مراكز الرعاية العاجلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المجتمع الرائدة الطبية، اليوم، مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة طلال صالح بكر قطب مركز طبي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المذكرة تهدف إلى استكشاف سبل التعاون في مجال إنشاء مراكز الرعاية العاجلة.
وأضافت أن مدة المذكرة سنة ميلادية واحدة من تاريخ التوقيع عليها، ولا تمثل هذه المذكرة أي التزام على الطرفين للدخول في اتفاق مستقبلي ولا يتم تجديدها إلا باتفاق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي تلقائياً عند توقيع عقد أو اتفاقية نهائية بين الطرفين أو عند إنهاء هذه المذكرة من قبل أحد الطرفين.
ويمكن تمديد مدة هذه المذكرة لمدد إضافية بناء على الموافقة الكتابية الصريحة من الطرفين على ذلك.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المذكرة تهدف إلى استكشاف سبل التعاون في مجال إنشاء مراكز الرعاية العاجلة.
وأضافت أن مدة المذكرة سنة ميلادية واحدة من تاريخ التوقيع عليها، ولا تمثل هذه المذكرة أي التزام على الطرفين للدخول في اتفاق مستقبلي ولا يتم تجديدها إلا باتفاق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي تلقائياً عند توقيع عقد أو اتفاقية نهائية بين الطرفين أو عند إنهاء هذه المذكرة من قبل أحد الطرفين.
ويمكن تمديد مدة هذه المذكرة لمدد إضافية بناء على الموافقة الكتابية الصريحة من الطرفين على ذلك.