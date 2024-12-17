شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر العالمية» توقع اتفاقية مع بنك الرياض بـ392 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.