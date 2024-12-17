شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر العالمية» توقع اتفاقية مع بنك الرياض بـ392 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة البحر الأحمر العالمية، اليوم، اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاق تم على منح شركة البحر الأحمر العالمية تسهيلات بنكية إسلامية بمبلغ إجمالي قيمته 392 مليون ريال.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: إصدار الضمانات البنكية للمشروع الموقع مع شركة ويبليد إس بي إيه لبناء معسكر للموظفين.
وأضافت أن مدة التمويل من 04/12/2024 إلى 04/12/2027.
وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند ضمان: 397,215,000 ريال موقع من شركة البحر الأحمر العالمية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاق تم على منح شركة البحر الأحمر العالمية تسهيلات بنكية إسلامية بمبلغ إجمالي قيمته 392 مليون ريال.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: إصدار الضمانات البنكية للمشروع الموقع مع شركة ويبليد إس بي إيه لبناء معسكر للموظفين.
وأضافت أن مدة التمويل من 04/12/2024 إلى 04/12/2027.
وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند ضمان: 397,215,000 ريال موقع من شركة البحر الأحمر العالمية.