الاقتصاد

«البحر الأحمر العالمية» توقع اتفاقية مع بنك الرياض بـ392 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة البحر الأحمر العالمية، اليوم، اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الاتفاق تم على منح شركة البحر الأحمر العالمية تسهيلات بنكية إسلامية بمبلغ إجمالي قيمته 392 مليون ريال.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: إصدار الضمانات البنكية للمشروع الموقع مع شركة ويبليد إس بي إيه لبناء معسكر للموظفين.
وأضافت أن مدة التمويل من 04/12/2024 إلى 04/12/2027.
وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند ضمان: 397,215,000 ريال موقع من شركة البحر الأحمر العالمية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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