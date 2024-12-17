شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «مسك».. واستمراره في «لجنة المراجعة» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، اليوم، على قبول استقالة المهندس هذال بن سفر العتيبي من عضوية مجلس الإدارة، مع استمرار عضويته في لجنة المراجعة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن أسباب الاستقالة: موافقة الجمعية العامة غير العادية على موائمة تشكيل مجلس الإدارة بتخفيض عدد الأعضاء من (9) إلى (7).