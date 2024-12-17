الاقتصاد

قبول استقالة عضو مجلس إدارة «مسك».. واستمراره في «لجنة المراجعة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، اليوم، على قبول استقالة المهندس هذال بن سفر العتيبي من عضوية مجلس الإدارة، مع استمرار عضويته في لجنة المراجعة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن أسباب الاستقالة: موافقة الجمعية العامة غير العادية على موائمة تشكيل مجلس الإدارة بتخفيض عدد الأعضاء من (9) إلى (7).
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