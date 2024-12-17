شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني يوصي بشراء أسهم لتخصيصها لـ«برنامج حوافز الموظفين» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.