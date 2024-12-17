شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني يوصي بشراء أسهم لتخصيصها لـ«برنامج حوافز الموظفين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني، اليوم، بشراء عدد من أسهمه وبحد أقصى 10 ملايين سهم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء الأسهم بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.
وأوضحت أن الغرض من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، والذي يدعم أهداف البنك الاستراتيجية لتحفيز الموظفين واستقطاب أفضل الكفاءات.
ونوهت بتمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للبنك.
وأوضحت أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.25%.
وأشارت إلى أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
ونوهت باستيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقريرالملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات البنك. سيتم تضمين هذا التقرير مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.
وأفادت بأن الأسهم المشتراة من البنك لن يكون لها حق التصويت في جمعيات المساهمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء الأسهم بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.
وأوضحت أن الغرض من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، والذي يدعم أهداف البنك الاستراتيجية لتحفيز الموظفين واستقطاب أفضل الكفاءات.
ونوهت بتمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للبنك.
وأوضحت أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.25%.
وأشارت إلى أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
ونوهت باستيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقريرالملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات البنك. سيتم تضمين هذا التقرير مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.
وأفادت بأن الأسهم المشتراة من البنك لن يكون لها حق التصويت في جمعيات المساهمين.