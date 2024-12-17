شكرا لقرائتكم خبر عن «عطاء» تعلن آخر تطورات توقيعها مذكرة تفاهم مع «المستقبل الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول، بتاريخ 29 أغسطس الماضي، قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المستقبل الرقمي للاتصالات وتقنية المعلومات.

وأعلنت الشركة في 27 أكتوبر الماضي، مد مذكرة التفاهم إلى 20 يوما، فيما أعلنت بتمديد المذكرة إلى 30 يوما إضافية تنتهي في 15 ديسمبر الحالي.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عطاء التعليمية آخر التطورات بخصوص توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة المستقبل الرقمي للاتصالات وتقنية المعلومات.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن المدة المحددة لمذكرة التفاهم انتهت، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول، بتاريخ 29 أغسطس الماضي، قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المستقبل الرقمي للاتصالات وتقنية المعلومات.وأعلنت الشركة في 27 أكتوبر الماضي، مد مذكرة التفاهم إلى 20 يوما، فيما أعلنت بتمديد المذكرة إلى 30 يوما إضافية تنتهي في 15 ديسمبر الحالي.