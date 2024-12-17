شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 1.2%، عند 11948 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة اليوم، 4.843 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 245.534 مليون سهم.

وبحسب البيانات بلغت القيمة السوقية نحو 10.330 تريليون ريال. انخفاض أسهم 197 شركة انخفضت أسهم 197 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 36، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة صافولا، والتعمير، وبوان، والتطويرية الغذائية، والعربية، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول السعودية، كانت أسهم شركات، المراعي، وجاهز، وبدجت السعودية، وبوبا العربية، وأسترا الصناعية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 31100 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم في السوق الموازية، 77.237 مليون ريال.

وبحسب تداول السعودية بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.689 مليون سهم.

وبلغت القيمة السوقية نحو 57.964 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 39 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 48، من بين 105 شركات مدرجة في السوق الموازية.