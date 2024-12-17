شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: منظومة متكاملة لتحسين تجربة السائحين خلال زيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، إنه يتم تطوير منظومة عمل المطارات المصرية لتسهيل حركة تدفق السياح عبر تسهيل كل الإجراءات الخاصة بالسفر والوصول وتدفق الحركة السياحية وتحسين تجربة السائحين فى مصر منذ وصوله للمطار وخلال زيارته لكافة المناطق السياحية.

وأضاف وزير السياحة، خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA برئاسة المهندس خالد نصير، أنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق تطوير المناطق المحيطة بالمقاصد السياحية المصرية بالإضافة إلى منظومة النقل الجماعى الحديثة المتطورة مما يدعم قطاع السياحة وزيادة عدد السياح لمصر.

وحضر حشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.