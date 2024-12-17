شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.64% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 30601 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 37810 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13449 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 8581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، فيما زاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3185 نقطة.

