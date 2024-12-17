شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: محافظة الدقهلية كانت عاصمة مصر وأنجبت لمصر "أعلام" في شتي المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار في إطار زيارته للمحافظة للمشاركة في مناقشة احدي رسائل الدكتوره بجامعة المنصورة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ والأستاذ علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث.

ووجه " محافظ الدقهلية" للدكتور زاهي حواس قائلاً شرفت المحافظة اليوم بزيارة عالم كبير من علماء الآثار المصرية ولدينا تطلعات مستقبلية للتعاون من أجل إبراز المعالم الأثرية التاريخية بالمحافظة وتسليط الضوء عليها لتكون محط أنظار واستقبال السياح ووضع الدقهليه علي الخريطة السياحيه والأثرية.

ومن جانبه أعرب الدكتور زاهي حواس عن سعادته البالغة لزيارة محافظة الدقهليه العريقة التي كانت يوم من الأيام عاصمة لمصر في أسرتين وتضم أهم المعالم الأثرية بتل المقدام بميت غمر وتل الربع بتمي الأمديد ، بالإضافة إلي أنها أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية وغيرها.

وقام " محافظ الدقهلية" بإهداء درع المحافظه الي الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق تقديراً له ولزيارته للمحافظة.