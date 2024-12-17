شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع رئيس هاليبرتون للقسم الشرقى من العالم والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع شانون سلوكم - الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون للقسم الشرقى من العالم، والمهندس أحمد حلمى رئيس منطقة شمال إفريقيا بالشركة، والمهندس عمرو عزام – المدير الإقليمى لشركة هاليبرتون مصر، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وخلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوى على أهمية دور هاليبرتون في تقديم التكنولوجيا لكشف إمكانيات مصر البترولية ودعم أنشطة البحث والاستكشاف في مصر خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبراتها في مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة من خلال التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وذلك في إطار المبادرة التي طرحتها الوزارة مؤخراً، والتي شجعت على عودة الشركات للعمل في أنشطة البحث والاستكشاف البحرية وكذلك في عدد من الحقول البرية المتقادمة.

ومن جانبه، أكد شانون سلوكم، أن هاليبرتون تعمل في مصر منذ 60 عاما، ولديها رغبة لزيادة استثماراتها في مصر، في ضوء الإجراءات المشجعة والاتفاقيات الجديدة والسياسات التحفيزية التي اتخذتها الوزارة مؤخراً، والتي تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وكان لذلك دور إيجابى في عودة عجلة النشاط وزيادة معدلات الإنتاج، الذى يمثل أولوية أولى للشركة، لافتاً إلى أنه جارى تقييم الفرص الاستثمارية في مصر التي تمتع بفرص واعدة، بالإضافة إلى رغبة الشركة فى العمل فى مجال إنتاج الغاز الغير تقليدى والإنتاج من الحقول المتقادمة باستخدام التقنيات الفنية الحديثة.



