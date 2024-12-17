شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024.. عيار 21 يتراجع الآن ويسجل 3790 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر من بالتعاملات الصباحية الثلاثاء 17-12-2024، حيث تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 15 جنيهات بتعاملات اليوم، وقد يتغير سعر الذهب على مدار تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-12-2024

عيار 24 يسجل 4331 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3249 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها.



بورصة الذهب

ارتفع سعر الذهب العالمي بشكل محدود مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، ومراقبة نبرة البنك في الحديث عن مستقبل السياسة النقدية وما سيكون لهذا من تأثير كبير على مستويات الذهب.

تقوم الأسواق المالية حالياً بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع، لذا فإن التركيز سيكون تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، وهل سيكون هذا الخفض هو الأخير حالياً ويقدم البنك على فترة من تثبيت الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التي قد تتزايد مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب