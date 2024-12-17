شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل النفط اليوم يسجل 73.53 دولار لخام برنت و70.22 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 17-12-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت انخفاضها اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تجدد المخاوف بشأن الطلب نتيجة ضعف غير متوقع فى بيانات إنفاق المستهلكين من الصين ، فضلاً عن غموض توقعات النفط للعام المقبل بسبب الإمدادات المتزايدة من دول خارج أوبك +.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 73.53دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي70.22دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.92 دولار للبرميل.



