شكرا لقرائتكم خبر عن سعر أرخص سيارة أوروبية موديل 2025 بالسوق المصرية.. بسعر 769,900 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

طرح بعض وكلاء السيارات فى مصر موديلات 2025 لمختلف الطرازات سواء أوروبية أو آسيوية، ويقدم ”الخليج 365” أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصرية وهى السيارة "فيات تيبو 2025" ذات ناقل الحركة اليدوى، بسعر 769,900 جنيه وحتى نفاد الكمية المعروضة.

وتأتي السيارة بسعة محرك 1400 لتر وبعزم 95 حصان وسعة خزان الوقود (45 لتراً) وناقل للحركة 6 سرعات، وحصلت السيارة على واجهة أمامية مميزة التصميم، وجهّزت بمصابيح ضبابية وأخرى تعمل بتقنيات LED أمامية وخلفية.

كما زودت بجنوط رياضية للإطارات مقاس 16 لضمان الثبات الأقوى على الطريق، وصنّفت هذه السيارة من بين أجمل السيارات في فئاتها وأكثرها تميزاً، حيث تزينت واجهة الشبكة الأمامية للسيارة يتوسطها علامة فيات الجديدة، وصممت مقصورة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية، إذ حصلت على مقاعد مريحة مخصصة لـ 4 ركاب مع شاشة تعمل مع نظامى "أندرويد" و"أبل" وإمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكياً بالإضافة إلى عجلة قيادة من الجلد الطبيعى ومتعددة الوظائف مع نظام مثبت للسرعة.