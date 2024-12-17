شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024.. وزن 2.5 جرام بـ 10887جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر سبيكة ذهب وزن واحد جرام في تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024، وذلك عقب تراجع سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري.

وتسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، مستويات قريبة من مستهل تعاملات اليوم لكنها متراجعة نسبياً، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن واحد جرام 4525 جنيهًا بعد إضافة مصنعية عليها.

وبلغ سعر سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام 10887 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21775 جنيها وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43550 جنيها.