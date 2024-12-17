شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

نرصد تطورات سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بـ التعاملات الصباحية، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30440 جنيها وقت نشر هذه السطور بدون إضافة المصنعية.

ما هي مصنعية الجنيه الذهب؟

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.

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