شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 30818 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 38029 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13549 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 8645 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 11808 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3199 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 8417 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وفتنس برايم للأندية الصحية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) عدد 1000 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر بني سويف للأسمنت، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 33 ألف سهم، 814 سهمًا، واشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 1000 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات الملية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 1.8 مليون سهم، 1930 سهم، على التوالي.

فيما باع مجس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومصر بني سويف للأسمنت، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وبالم هيلز للتعمير، وكونتكت المالية القابضة، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 250 ألف سهم، 200 سهم، 11.5 ألف سهم، 725 ألف سهم، 120 ألف سهم، 92 ألف سهم، على الترتيب.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 250 ألف سهم، 600 ألف سهم، 1500 سهم، 30 ألف سهم، 316.7 ألف سهم، 140 ألف سهم، على الترتيب.

وباع مساهم رئيسي بشركات سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.5 مليون سهم، 6.5 مليون سهم، 20 ألف سهم، على الترتيب، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 7450 سهم، 40 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات، عن شراء المساهم مينا فايز نجيب مسعد عدد 10 آلاف سهم بسعر 9.21 جنيه بقيمة إجمالية 92.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.947% إلى 5.07%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات.