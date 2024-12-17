شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الليرة السورية اليوم الثلاثاء 17-12-2024.. يعود للتراجع والدولار بـ15ألف ليرة والان مع تفاصيل الخبر

عاد سعر الليرة السورية للتراجع اليوم الثلاثاء أمام العملات الأجنبية والعربية، بعد عدة أيام من الارتفاع، وتراجعت العملة السورية أمام الدولار الأمريكي بنسبة بلغت 6.76% اليوم .

وسجل سعر الليرة السورية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في البنوك السورية، نحو 15.000 ليرة لكل دولار للشراء، و16.000 ليرة لكل دولار للبيع.

في حين سجل سعر الليرة السورية نحو 293 ليرة لكل جنيه مصري للشراء، و314 ليرة لكل جنيه مصري للبيع، في تعاملات اليوم الثلاثاء.

ومنذ تم الإعلان عن سقوط النظام الحاكم في سوريا، وسيطرة الفصائل المسلحة على الحكم بعد صراع بين الجيش السوري والفصائل المسلحة تعرضت الليرة لحالة اضطراب شديد بين الارتفاع والتراجع.

وكانت العملة السورية الليرة أسرع من تلقت التداعيات للحرب والأحداث حيث تراجع سعرها وشهدت اضطرابا أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية للوضع المستقبلي في سوريا، وما سوف تسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة.