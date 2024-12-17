شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى مصر اليوم الثلاثاء 17-12- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضروات في مصر اليوم الثلاثاء 17-12-2024، حيث شهدت تراجعا ملحوظا في أسعار بعض السلع نتيجة توافر المعروض مثل الطماطم والبطاطس والفاصوليا وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 3.5 إلى 5.5 جنيه، وسعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 9 جنيهات، وسجل سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها، وسعر كيلو البصل الأبيض من 9 إلى 17 وسجل سعر كيلو البصل الأحمر من 9 إلى 13 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 7 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو الجزر من 4 إلى 6 جنيهات وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدى من 5 إلى 8 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 9 جنيها بالجملة.

تتميز مصر بثروة زراعية متنوعة، خاصة فيما يتعلق بالخضروات والفاكهة، كما تعتبر هذه المنتجات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري، وتشتهر بجودتها وطعمها اللذيذ.