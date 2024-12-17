شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الثلاثاء 17 -12-2024 .. استقرار سعر الطن والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الحديد اليوم الثلاثاء 17 -12-2024 في الأسواق حسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد، وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .

ويصنع الحديد داخل أفران الكلس، وذلك للتخلّص من الشوائب العالقة به، ثم نفخ الحديد بالهواء، أو ما يُغرف بالانفجار، ويتم ذلك داخل الفرن العالي باستخدام المحرّكات البخاريّة فالهواء ضروري للحفاظ على عمليّة المزج، والحرق التي تتم داخل الفرن كما يتم إضافة الحجر الجيري القابل للاتحاد مع العوالق والشوائب الموجودة في الحديد الخام، مما يُساعد على تدفقه، ويُطلق على هذا الخليط اسم ركام المعادن أو الخبث، ويتم التخلّص منه وإزالته عن طريق فتح الصنبور الذي سيسمح للخبث بالخروج منه بعد أن يطفو على سطح الخليط.



