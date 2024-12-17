شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17-12-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار في ختام تعاملات اليوم الاثنين وننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17-12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.2جنيه للشراء و165.2جنيه للبيع، يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى.

وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.3 جنيه للشراء.

165.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.5 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

169.8 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB

162.7 جنيه للشراء.

165.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.5 جنيه للشراء.

165.7 جنيه للبيع.