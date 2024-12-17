شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل النفط فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم إزاء طلب الصين على الخام مع ترقب قرار أسعار الفائدة الأمريكية غدا لمزيد من المؤشرات على اتجاه السوق.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 70.65 دولار للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدًا إلى 73.90 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما انخفضت أسعار النفط أمس من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع بسبب ضعف غير متوقع في بيانات إنفاق المستهلكين من الصين، على الرغم من قوة الناتج الصناعي، ومع انتقال المستثمرين إلى وضع الترقب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويعقد البنك اجتماعه الأخير لهذا العام اليوم وغدا، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية ،ويمكن أن تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.