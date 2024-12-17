شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 17-12- 2024 فى مصر لتوافر المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضروات في مصر اليوم الثلاثاء 17-12-2024، حيث شهدت تراجع ملحوظ في أسعار بعض السلع نتيجة توافر المعروض مثل الطماطم والبطاطس والفاصوليا وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

تراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 3.5 إلى 5.5 جنيه، وسعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 9 جنيها، وسجل سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها، وسعر كيلو البصل الأبيض من 9 إلى 17 وسجل سعر كيلو البصل الأحمر من 9 إلى 13 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 7 إلى 10 جنيه، وسعر كيلو الجزر من 4 إلى 6 جنيه وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدى من 5 إلى 8 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 9 جنيها بالجملة.

تتميز مصر بثروة زراعية متنوعة، خاصة فيما يتعلق بالخضروات والفاكهة، كما تعتبر هذه المنتجات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري، وتشتهر بجودتها وطعمها اللذيذ.