شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 3810 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر (عيار 24)، اليوم الثلاثاء، 4354.25 جنيه للبيع، و4331.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر (عيار 22)، اليوم الثلاثاء، 3991.5 جنيه للبيع، و3970.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 وسجل سعر الذهب في مصر (عيار 21)، اليوم الثلاثاء، 3810 جنيهات للبيع، و3790 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر (عيار 18)، اليوم الثلاثاء، 3265.75 جنيه للبيع، و3248.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر (عيار 14)، اليوم الثلاثاء، 2540 جنيها للبيع، و2526.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر وبلغ سعر الذهب في مصر (عيار 12)، اليوم الثلاثاء، 2177.25 جنيه للبيع، و2165.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، 30480 جنيها للبيع، و30320 جنيها للشراء.