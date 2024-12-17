شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على طرح 11.6% من أسهم «أنماط التقنية» في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أمس، على طلب شركة أنماط التقنية للتجارة تسجيل أسهمها وطرح 5 ملايين سهم تمثل (11.63%) من أسهمها في السوق الموازية.

وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

ويجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار.

وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

ويجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية.

ويعني قرار الهيئة بالموافقة على الطلب أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة.

وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة