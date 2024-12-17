شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياض للتعمير»: اتفاقية لتأسيس صندوق استثمار عقاري بـ3.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الرياض للتعمير اتفاقية لتأسيس صندوق استثمار عقاري لتطوير وجهة الوادي ضمن مشروع المسار الرياضي بقيمة إجمالية للمشروع تتجاوز 3.5 مليار ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن الاتفاقية بين شركة الرياض للتعمير وشركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري وشركة FTG Development التركية بإدارة شركة جدوى للاستثمار.
ونوهت بتعيين تحالف شركة الرياض للتعمير وFTG Development كمطور عقاري لمشروع أبراج متعددة الاستخدامات في وجهة الوادي، إحدى وجهات مشروع المسار الرياضي بالعاصمة الرياض.
وجاء ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويقع المشروع ضمن نطاق المسار الرياضي، في أحد أبرز المواقع الاستراتيجية في قلب العاصمة على تقاطع كل من طريق الملك فهد وطريق الأمير محمد بن سلمان.
ويمتد المشروع على مساحة 39,759 متر مربع، بمسطحات بناء تتجاوز 207 ألف متر مربع، ليصبح واحدًا من أهم المعالم البارزة التي ستسهم في إعادة رسم ملامح أفق مدينة الرياض عبر تطوير مشروع متعدد الاستخدامات ضمن مشروع "المسار الرياضي".
ويضم الصندوق "شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري" كمستثمر رئيسي من خلال المساهمة العينية بالأرض، وشركة الرياض للتعمير كمستثمر محلي، وشركة FTG Development من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
وسينفذ التحالف بين شركة الرياض للتعمير وشركة FTG Development التركية بأعمال التطوير العقاري للمشروع.
وتتولى "جدوى للاستثمار" مهام إدارة الصندوق. على أن تحدد نسب الملكية بعد الانتهاء من دراسة المشروع.
وأوضحت أن مدة العقد: 7 سنوات قابلة للتمديد.
ونوهت بإعلان الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها في وقت لاحق.
وأفادت بأن الأطراف ذات العلاقة: سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، وعضو مجلس الإدارة في مؤسسة المسار الرياضي، إذ أن شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري هي شركة تابعة لمؤسسة المسار الرياضي
وأضافت أن العقد يتضمن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 50/50.
وتختلف قيمة العقد بناء على قيمة المشاريع.
والعقد يشمل: تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، بهدف إدارة تطوير مشروعات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.
وتبلغ نسبة الشراكة في هذا الكيان الجديد 50% لكل طرف، وقد تم تتويج هذه الشراكة بتعيين الكيان الجديد كمدير تطوير لصندوق استثمار عقاري مع شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري وشركة الرياض للتعمير ومجموعة FTG Development كمستثمرين في الصندوق وبإدارة شركة جدوى للاستثمار، بهدف تطوير مشروع أبراج متعددة الاستخدامات في وجهة الوادي على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن سلمان ضمن مشروع المسار الرياضي بمدينة الرياض بقيمة إجمالية للمشروع تتجاوز الـ 3.5 مليار ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن الاتفاقية بين شركة الرياض للتعمير وشركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري وشركة FTG Development التركية بإدارة شركة جدوى للاستثمار.
ونوهت بتعيين تحالف شركة الرياض للتعمير وFTG Development كمطور عقاري لمشروع أبراج متعددة الاستخدامات في وجهة الوادي، إحدى وجهات مشروع المسار الرياضي بالعاصمة الرياض.
وجاء ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويقع المشروع ضمن نطاق المسار الرياضي، في أحد أبرز المواقع الاستراتيجية في قلب العاصمة على تقاطع كل من طريق الملك فهد وطريق الأمير محمد بن سلمان.
ويمتد المشروع على مساحة 39,759 متر مربع، بمسطحات بناء تتجاوز 207 ألف متر مربع، ليصبح واحدًا من أهم المعالم البارزة التي ستسهم في إعادة رسم ملامح أفق مدينة الرياض عبر تطوير مشروع متعدد الاستخدامات ضمن مشروع "المسار الرياضي".
ويضم الصندوق "شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري" كمستثمر رئيسي من خلال المساهمة العينية بالأرض، وشركة الرياض للتعمير كمستثمر محلي، وشركة FTG Development من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
وسينفذ التحالف بين شركة الرياض للتعمير وشركة FTG Development التركية بأعمال التطوير العقاري للمشروع.
وتتولى "جدوى للاستثمار" مهام إدارة الصندوق. على أن تحدد نسب الملكية بعد الانتهاء من دراسة المشروع.
وأوضحت أن مدة العقد: 7 سنوات قابلة للتمديد.
ونوهت بإعلان الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها في وقت لاحق.
وأفادت بأن الأطراف ذات العلاقة: سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، وعضو مجلس الإدارة في مؤسسة المسار الرياضي، إذ أن شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري هي شركة تابعة لمؤسسة المسار الرياضي
اتفاقية شراكة إستراتيجيةأعلنت شركة الرياض للتعمير توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية، أمس، مع مجموعة FTG Development التركية بهدف إدارة تطوير مشروعات عقارية في المملكة.
وأضافت أن العقد يتضمن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 50/50.
وتختلف قيمة العقد بناء على قيمة المشاريع.
والعقد يشمل: تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، بهدف إدارة تطوير مشروعات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.
وتبلغ نسبة الشراكة في هذا الكيان الجديد 50% لكل طرف، وقد تم تتويج هذه الشراكة بتعيين الكيان الجديد كمدير تطوير لصندوق استثمار عقاري مع شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري وشركة الرياض للتعمير ومجموعة FTG Development كمستثمرين في الصندوق وبإدارة شركة جدوى للاستثمار، بهدف تطوير مشروع أبراج متعددة الاستخدامات في وجهة الوادي على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن سلمان ضمن مشروع المسار الرياضي بمدينة الرياض بقيمة إجمالية للمشروع تتجاوز الـ 3.5 مليار ريال.