شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياض للتعمير»: اتفاقية لتأسيس صندوق استثمار عقاري بـ3.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.