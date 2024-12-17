شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت اليمامة» تعتزم تأسيس شركة قابضة للاستثمار في المعادن والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية