شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت اليمامة» تعتزم تأسيس شركة قابضة للاستثمار في المعادن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت اليمامة أن مجلس الإدارة في اجتماعه، أمس، يعتزم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة العبيكان للاستثمار وشركة سلطان القابضة، لتأسيس شركة قابضة للاستثمار في مجال صناعة المعادن بالمملكة العربية السعودية، وتشمل إنتاج معادن (الليثيوم، غرافيت، السيليكا).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا التوجه تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتوافقاً مع استراتيجية الشركة لتحقيق النمو، وتوسيع نطاق أعمالها، وتنويع مصادر إيراداتها.
وتبدأ المذكرة من تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى 30 يونيو 2025م.
وأوضحت أن الأطراف ذات العلاقة: الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة ورئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة)، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان (نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة والرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار)، ورائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة في شركة أسمنت اليمامة والرئيس التنفيذي لشركة سلطان القابضة).
ونوهت بتحديد الأثر المالي لاحقاً.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا التوجه تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتوافقاً مع استراتيجية الشركة لتحقيق النمو، وتوسيع نطاق أعمالها، وتنويع مصادر إيراداتها.
وتبدأ المذكرة من تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى 30 يونيو 2025م.
وأوضحت أن الأطراف ذات العلاقة: الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة ورئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة)، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان (نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة والرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار)، ورائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة في شركة أسمنت اليمامة والرئيس التنفيذي لشركة سلطان القابضة).
ونوهت بتحديد الأثر المالي لاحقاً.