شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «غازكو» عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 75 مليون سهم.

وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 1.1 ريال.

وذكرت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.

وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-07-15 الموافق 2025-01-15.

وأوضحت أن تاريخ التوزيع 1446-07-29 الموافق 2025-01-29. التحول إلى شركة قابضة قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، في اجتماعه أمس، الموافقة على التوصية بتحويل الشركة إلى شركة قابضة.

ونوه برفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للتصويت عليها، بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

يأتي هذا القرار ضمن الاستراتيجية طويلة المدى للشركة، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والمالية عبر إشراف الشركة القابضة على إدارة الشركات التابعة المملوكة بالكامل.

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024 م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 82.5 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 75 مليون سهم.وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 1.1 ريال.وذكرت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-07-15 الموافق 2025-01-15.وأوضحت أن تاريخ التوزيع 1446-07-29 الموافق 2025-01-29.قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، في اجتماعه أمس، الموافقة على التوصية بتحويل الشركة إلى شركة قابضة.ونوه برفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للتصويت عليها، بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.يأتي هذا القرار ضمن الاستراتيجية طويلة المدى للشركة، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والمالية عبر إشراف الشركة القابضة على إدارة الشركات التابعة المملوكة بالكامل.