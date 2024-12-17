شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات السيارات الأعلى ترخيصا عن شهر نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن شهر نوفمبر 2024، أن ماركة "هيونداى" حصدت المركز الأول فى عدد المركبات الاعلي ترخيصا وسجلت 1480مركبة بالترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها.

وجاء فى المركز الثانى ماركة "شيرى" بواقع 1416 مركبة، وفى المركز المركز الثالث ماركة "شيفورولية" بواقع 1365 مركبة، وفى المركز الرابع ماركة "نيسان" بواقع 1247مركبة.

وأوضح تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى والأهرام أن ماركة "مرسيدس" جاءت فى المركز الخامس بواقع 902 مركبة، وفى المركز السادس ماركة "إم جى" بواقع 899 مركبة، وفى المركز السابع ماركة "تويوتا" بواقع 774مركبة، وفى المركز الثامن ماركة "كيا" بواقع 621 مركبة، وفى المركز التاسع ماركة "سكودا" بواقع 552 مركبة، وفى المركز العاشر ماركة "ميتسوبيشى" بواقع 520 مركبة.