الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17-12-2024

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:00 ص

ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17-12-2024، وفق آخر تحديث بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.2 جنيه للشراء و 165.2 جنيه للبيع .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين   16 -12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الاثنين  16 ديسمبر  2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.2 جنيه للشراء

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.4 جنيه للشراء
165.3 جنيه  للبيع


سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين  16-12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

169.8 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

162.4 جنيه للشراء.
165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
161.1 جنيه  للشراء
165.3 جنيه للبيع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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