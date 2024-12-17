شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024.. تطورات حركة الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 21 بالتعاملات الصباحية الثلاثاء 17-12-2024، حيث تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 5 جنيهات بتعاملات أمس، وقد يتغير سعر الذهب على مدار تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-12-2024

عيار 24 يسجل 4349 جنيها.

عيار 21 يسجل 3805 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3261 جنيها.

الجنيه الذهب 30440 جنيها.



السوق العالمي للذهب

ارتفع سعر الذهب العالمي بشكل محدود مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، ومراقبة نبرة البنك في الحديث عن مستقبل السياسة النقدية وما سيكون لهذا من تأثير كبير على مستويات الذهب.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2662 دولارًا للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند 2648 دولارا للأونصة

يأتي هذا بعد أن شهد الذهب جلستين متتاليتين من الهبوط دفعت السعر إلى التراجع واغلاق تداولات الأسبوع تحت المستوى 2650 دولارا للأونصة، ولكنه استطاع البقاء فوق المتوسط المتحرك 50 يوما.

تقوم الأسواق المالية حالياً بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع، لذا فإن التركيز سيكون تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، وهل سيكون هذا الخفض هو الأخير حالياً ويقدم البنك على فترة من تثبيت الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التي قد تتزايد مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب