شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاختلاف بين عدادات الكهرباء الكودية والقانونية والان مع تفاصيل الخبر

الكثير من المواطنين لا يستطيع التفرقة بين عداد الكهرباء الكودى مسبوق الدفع وبين عداد الكهرباء القانونى مسبوق الدفع أيضا، ويقدم ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن الاختلاف بين عدادات الكهرباء الكودية التى يتم تركيبها بالمناطق المخالفة وعداد الكهرباء القانون مسبوق الدفع خاصة وأن كلاهما يعتمد على كارت لشحن رصيد، وهى كالآتي:



أولا: العداد الكودى مسبوق الدفع

1- هو عداد مسبوق الدفع يتم شحن رصيد به من خلال كارت الشحن.

2- يتم تركيبه فقط بالوحدات المخالفة وبديل لنظام المحاسبة بـ"الممارسة".

3- لا يحمل اسم مالك الوحدة ولا يعتبر سندا قانونيا ولكنه يساعد المواطن والدولة فى حصول كل منهم على قيمة الاستهلاك فقط.

4- جميع مستخدمى العدادات الكودية للمخالفين التى تم تركيبها بعد 28 اغسطس الماضى لا يستفيدون من المحاسبة بنظام الشرائح للحصول على دعم، ويتم محاسبتهم بسعر التكلفة 2.14 قرش من اول كيلو وات ساعة.

ثانيا عداد الكهرباء مسبوق الدفع:

1- يتم تركيبه فى المبانى القانونية وله سند قانونى ويحمل اسم مالك الوحدة.

2- يعمل من خلال كارت الشحن ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد وتتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.

3- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح ويستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، والاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت.