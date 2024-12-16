شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 16-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 16-12-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وجي بي كوربوريشن، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وبريميم هيلثكير جروب، والعربية للمحابس، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وجي بي كوربوريشن، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.82%، والعرب على 3.88%، واستحوذت المؤسسات على 29.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 24.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 101.3 مليون جنيه، 85.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 70.7 مليون جنيه، 143 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 30799 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 37978 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13536 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 8583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11739 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3184 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8358 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 113 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شرك النعيم القابضة للاستثمارات عدد 1500 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ومصر بني سويف للأسمنت، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، ومصر للفنادق عدد 40 ألف سهم، 4701 سهم، 325 سهمًا، 31.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية 1091 سهم.

فيما باع مجس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 100 ألف سهم، 3390 سهم، 150 ألف سهم، 354.7 ألف سهم، 5.4 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، 103.8 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عدد 313.6 ألف سهم، 1500 سهم، 142.1 ألف سهم، 472.9 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت إدارة شركة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 34 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 22.8 مليون سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، صافي ربح نشاط بلغت 113.7 مليون جنيه حتى الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 439.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي خسائر الشركة الأم 386.2 مليون جنيه مقارنة مع 1.7 مليار جنيه.

وحققت شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، إيرادات بلغت 102 مليون دولار خلال الفترة من أول فبراير إلى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 103.2 مليون دولار خلال الفترة من عام 2023، وبلغ صافي الربح 11.7 مليون دولار مقارنة مع خسائر 3.4 مليون دولار.



سيرا للتعليم

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء طبقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، المقدم من شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد لشراء حتى 284.3 مليون سهم تمثل 48.78% من أسهم رأس مال شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم) (الشركة المستهدفة بالعرض ) بحيث تصل نسبة ملكية مقدم العرض إلى 100% وبما لا يقل عن 75% من أسهم رأس مال الشركة وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992بسعر نقدي 15جنيه للسهم الواحد.

الدلتا للتأمين

أعلنت شركة الدلتا للتأمين، عن موافقة مجلس الإدارة على الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على بدء الفحص النافي للجهالة من شركتي أكسا إيجيبت للاستثمار وتأمين الوفاء، وتكليف المستشار القانوني المعين من قبل الشركة بوضع محددات الفحص، والتوقيع على اتفاقية سرية تبادل المعلومات مع مقدمي عروض الشراء المحتملة.