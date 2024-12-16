شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024 عيار 21 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024 من عيار 21 بالتعاملات المسائية، حيث تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 5 جنيهات، مع تراجع محدود في الذهب عالمياً بعد ارتفاع في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4349 جنيها.

عيار 21 يسجل 3805 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3261 جنيها.

الجنيه الذهب 30440 جنيها.

الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي بشكل محدود مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، ومراقبة نبرة البنك في الحديث عن مستقبل السياسة النقدية وما سيكون لهذا من تأثير كبير على مستويات الذهب، وفق تحليل جولد بيليون.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2662 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2648 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 2657 دولارا للأونصة.

يأتي هذا بعد أن شهد الذهب جلستين متتاليتين من الهبوط دفعت السعر إلى التراجع واغلاق تداولات الأسبوع تحت المستوى 2650 دولارا للأونصة، ولكنه استطاع البقاء فوق المتوسط المتحرك 50 يوما.

تقوم الأسواق المالية حالياً بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع، لذا فإن التركيز سيكون تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، وهل سيكون هذا الخفض هو الأخير حالياً، ويقدم البنك على فترة من تثبيت الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التي قد تتزايد مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.